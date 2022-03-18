Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2022 ATK Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan iş ilanına göre Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak. Kimyagerden mühendise; güvenlik görevlisinden biyoloğa kadar birçok mesleki pozisyonda personel alımı yapacak olan Adli Tıp, alımı Türkiye'nin farklı şehirlerden yapacak. KPSS puanı ve sözlü sınav ile süreci tamamlayacak olan kurumun işçi alımı için adaylar, "Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?