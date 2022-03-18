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Haberler Yaşam Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2022 ATK Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:35

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2022 ATK Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan iş ilanına göre Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak. Kimyagerden mühendise; güvenlik görevlisinden biyoloğa kadar birçok mesleki pozisyonda personel alımı yapacak olan Adli Tıp, alımı Türkiye'nin farklı şehirlerden yapacak. KPSS puanı ve sözlü sınav ile süreci tamamlayacak olan kurumun işçi alımı için adaylar, "Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2022 ATK Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 124 personel alımı yapacağını açıkladı. Belirlenen kontenjanın içinde; 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) bulunuyor. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, ne zaman? İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri…

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2022 ATK Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Birçok farklı alandaki mesleki pozisyondan personel arayan Adli Tıp iş ilanının başvuru tarihleri şöyle:

28 Mart – 3 Nisan 2022 (23.59'a kadar)

Buna göre başvurular bir hafta sonra başlıyor.

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Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2022 ATK Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 03 Nisan 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

- Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2022 ATK Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2022 ATK Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

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