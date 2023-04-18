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Haberler Yaşam Aile 7. bölüm izle ekranı: Aslan ve Devin'in evliliği çıkmaza giriyor! Show TV ile Aile son bölüm izle
Giriş Tarihi: 18.04.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 19:40

Aile 7. bölüm izle ekranı: Aslan ve Devin'in evliliği çıkmaza giriyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Show TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Aile son bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizinin 18 Nisan Salı akşamı yayınlanan 7. Bölümünde, Hülya, Yağmur'un Serhat'la bağlantısını öğrenir. Devin, kliniğe gitmeye ara verirken Cihan ise seanslarına kaldığı yerden devam etmek için her yolu dener. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Aile 7. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Show TV ile Aile 7. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özeti…

Aile 7. bölüm izle ekranı: Aslan ve Devin’in evliliği çıkmaza giriyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile 7. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde, Serhat, İzmir'de işlediği cinayetin tek görgü tanığı olan Yağmur'un ev adresini bulur. Yağmur'un eskortluk geçmişi hakkında istediği kanıtlara ulaşan Hülya ise gerçekleri ortaya çıkarır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Show TV ile Aile 7. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Aile son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Aile 7. bölüm izle ekranı: Aslan ve Devin’in evliliği çıkmaza giriyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

AİLE SON BÖLÜM İZLE!

İşte 18 Nisan 2023 Salı akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

AİLE 7. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Aile 7. bölüm izle ekranı: Aslan ve Devin’in evliliği çıkmaza giriyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Sofrada çıkan tartışmadan sonra Aslan ve Devin'in evliliği büyük bir çıkmaza girer. Devin eşyalarını toplayıp evi terk ederken çift boşanma noktasına gelir.

Aile 7. bölüm izle ekranı: Aslan ve Devin’in evliliği çıkmaza giriyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Bu süreçte kendini işe veren Aslan, yurt dışındaki kumarhaneleri elden çıkarmak için harekete geçer. Ancak bu durum onu iş ortağı Serhat Koruzade'yle karşı karşıya getirir.

Aile 7. bölüm izle ekranı: Aslan ve Devin’in evliliği çıkmaza giriyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Diğer taraftan Hülya da Aslan'ın aldığı bu kararı desteklemez. Koruzadeler'le ilişkilerinin bozulmaması için İbo'yla iş birliği yapar. Hülya, Yağmur'un Serhat'la bağlantısını da öğrenecektir.

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