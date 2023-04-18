Haberler Yaşam Aile 7. bölüm izle ekranı: Aslan ve Devin'in evliliği çıkmaza giriyor! Show TV ile Aile son bölüm izle

Giriş Tarihi: 18.04.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 19:40

Show TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Aile son bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizinin 18 Nisan Salı akşamı yayınlanan 7. Bölümünde, Hülya, Yağmur'un Serhat'la bağlantısını öğrenir. Devin, kliniğe gitmeye ara verirken Cihan ise seanslarına kaldığı yerden devam etmek için her yolu dener. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Aile 7. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Show TV ile Aile 7. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özeti…