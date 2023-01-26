Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru sorgulama bilgileri güncel olarak araştırılıyor. Yapılan resmi açıklama kapsamında Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan ödemeler 29 Aralık 2022 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemesi ihtiyaç sahiplerine hane bazlı olarak yapılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, zamlandı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ve başvuru bilgileri 2023.