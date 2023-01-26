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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama nasıl yapılır ve ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 10:03

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama nasıl yapılır ve ne kadar oldu?

Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru sorgulama bilgileri güncel olarak araştırılıyor. Yapılan resmi açıklama kapsamında Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan ödemeler 29 Aralık 2022 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemesi ihtiyaç sahiplerine hane bazlı olarak yapılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, zamlandı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? İşte sorgulama ve başvuru bilgileri 2023.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama nasıl yapılır ve ne kadar oldu?

Kişi başına düşen aylık gelire göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri 2022 Aralık ayında yapılmış olup destek ödemesinde artış yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Peki; Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama nasıl yapılır ve ne kadar oldu? İşte güncel bilgiler.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama nasıl yapılır ve ne kadar oldu?

2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama nasıl yapılır ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama nasıl yapılır ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama nasıl yapılır ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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