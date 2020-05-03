Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti

Koronavirüs sebebiyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yüzden çok yerde sokaklar boş. İnsanlar evlerine çekilmiş. İstanbul da, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sessizliğe bürünen şehirlerden birisi oldu.