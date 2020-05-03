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Ajanslar bugün 'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması, 'da büyük bir sakinliğe yol açtı. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlendi. Havanın kapalı olması da bunda etkili oldu. Bu arada ajanslar 'nin en büyük ve kalabalık şehri olan İstanbul'dan muhteşem fotoğraflar geçti. İşte bakmaya doyamayacağınız o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 22:00
Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti

Koronavirüs sebebiyle birçok ülkede uygulanıyor. Bu yüzden çok yerde sokaklar boş. İnsanlar evlerine çekilmiş. da, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sessizliğe bürünen şehirlerden birisi oldu.

Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti

Kalabalık ve gürültü sebebiyle çekilmez hale gelen şehir, adeta nefes aldı. Hava temizlendi, kısa süreli de olsa trafik sorun olmaktan çıktı. Meydanlar kuşlara, kedilere, köpeklere kaldı. Bu sessiz ortamda işini yapan foto muhabirleri vardı.

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Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti

Bu günleri kayıt altına alıp ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastılar. İşte yerli ve yabancı ajanların bugün 'dan geçtiği fotoğraf kareleri...

Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti
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Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti
Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti
Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti
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