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Ajanslar bugün İstanbul'dan kartpostal gibi fotoğraflar geçti
Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul'da büyük bir sakinliğe yol açtı. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlendi. Havanın kapalı olması da bunda etkili oldu. Bu arada ajanslar Türkiye'nin en büyük ve kalabalık şehri olan İstanbul'dan muhteşem fotoğraflar geçti. İşte bakmaya doyamayacağınız o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 03.05.2020
21:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
22:00
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