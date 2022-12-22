Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aldatmak 14. bölüm izle! Güzide’den Yeşim’e tokat! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 22.12.2022 20:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 20:45

Aldatmak 14. bölüm izle! Güzide’den Yeşim’e tokat! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin 22 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde, altında kaldığı yükleri artık taşıyamayan Güzide, Yeşim'e tokat atar. Tarık, hakimlik görevinden alınan Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek mi merak konusu. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak 14. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle 22 Aralık 2022 tarihli Aldatmak 14. bölüm izle ekranı…

Aldatmak 14. bölüm izle! Güzide’den Yeşim’e tokat! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak 14. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör gibi isimleri buluşturan dizinin 22 Aralık 2022 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Aldatmak son bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Tarık Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek mi merak konusu olurken Aldatmak son bölüm izle ekranı ATV tarafından paylaşıldı. İşte, Aldatmak 14. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Aldatmak 14. bölüm izle! Güzide’den Yeşim’e tokat! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE

İşte 22 Aralık 2022 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aldatmak 14. bölüm izle! Güzide’den Yeşim’e tokat! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle

ALDATMAK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Güzide Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır. Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar.

Aldatmak 14. bölüm izle! Güzide’den Yeşim’e tokat! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle

Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

Aldatmak 14. bölüm izle! Güzide’den Yeşim’e tokat! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle

Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz. Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır.

SON DAKİKA