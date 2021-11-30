ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021 ÖSYM ALES SONUÇ TARİHİ

ALES sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak. Akademik personel olma hayali kuran vatandaşlar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

ÖSYM'nin düzenlediği 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı.

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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