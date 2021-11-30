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Haberler Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 13:22

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de!

ÖSYM tarafından 21 Kasım'da düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından gözler ALES sınav sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevaplara erişim sağlayan vatandaşlar şimdi de sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. ÖSYM 2021 takvimine göre, ALES sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 ÖSYM ile ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de!

21 Kasım'da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar ALES sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Lisan eğitimi tamamlayıp kariyer hedefleri doğrultusunda sınavlara giren adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavlara yüz binlerce vatandaş katılım sağlıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021 ÖSYM ALES SONUÇ TARİHİ

ALES sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak. Akademik personel olma hayali kuran vatandaşlar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

ÖSYM'nin düzenlediği 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı.

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ALES/3 21 Kasım saat 10.15'te başladı. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2021 ALES/3 81 ilde bulunan 90 merkezde yapıldı. Akademik kariyer amacıyla binlerce kişinin katıldığı ALES sonuçları, 16 Aralık 2021'de açıklanacak. Adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden kullanıcı adı şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilir.

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