TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı tıkla izle! Alparslan Büyük Selçuklu 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM ÖZET

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?