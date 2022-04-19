TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı tıkla izle! Alparslan Büyük Selçuklu 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alparslan Büyük Selçuklu 23. Bölüm fragmanı, dizinin 18 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyor. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı son bölümün ardından Alparslan Büyük Selçuklu 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Alparslan ve Alpleri içinde bulundukları dehlizden kurtulmak için mücadele ederken Akınay Ana'nın yaralanması şok etkisi yarattı. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı tıkla izle!