Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman, var mı?

Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 14:41

Alparslan Büyük Selçuklu 27. Bölüm ile bu akşam TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Son dönemde final yapan diziler ardından sevilen tarihi dizide de veda olup olmadığı merak konusu oldu. Fetihe hazırlanan Alparslan ve alpları yeni bölüm fragmanında kanlı bir savaş sahnesini ekranlara getirdi. Dizinin fetih ardından biteceğini düşünen seyirciler "Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada gözler TRT ekranlarına çevrildi. Peki, TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman, var mı? İşte cevaplar…