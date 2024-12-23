CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında, son günlerde yukarı yönlü bir hareketlilik dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerin etkisi ve ABD dolarındaki değer kaybı, altın fiyatlarının yeniden yükselmesine zemin hazırladı. Kapalıçarşı'dan alınan güncel verilere göre, gram altın fiyatı 2.972,50 TL seviyesinden işlem görürken, 22 ayar bilezik fiyatı ise 2.746,36 TL olarak kaydediliyor. İşte, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü için güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı...