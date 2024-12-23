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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:03

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 23 Aralık 2024 Pazartesi günü de devam ediyor. Yatırımcıların ilgisini çeken altın, yeniden değer kazanarak yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Yatırım yapmayı planlayan ve alış-satış işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Kapalıçarşı'daki son durumu dikkatle takip ediyor. ONS altın, güne 2.625,73 TL seviyesinden işlem görerek başladı. Peki, 23 Aralık 2024 itibariyle gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, hangi seviyelerde işlem görmekte?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında, son günlerde yukarı yönlü bir hareketlilik dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerin etkisi ve ABD dolarındaki değer kaybı, altın fiyatlarının yeniden yükselmesine zemin hazırladı. Kapalıçarşı'dan alınan güncel verilere göre, gram altın fiyatı 2.972,50 TL seviyesinden işlem görürken, 22 ayar bilezik fiyatı ise 2.746,36 TL olarak kaydediliyor. İşte, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü için güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.853,00

Satış: 4.950,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.972,50

Satış: 2.973,11

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.755,00

Satış: 9.909,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.450,00

Satış: 19.743,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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