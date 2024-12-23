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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
08:03
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 23 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik 23 Aralık 2024 Pazartesi günü de devam ediyor. Yatırımcıların ilgisini çeken altın, yeniden değer kazanarak yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Yatırım yapmayı planlayan ve alış-satış işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Kapalıçarşı'daki son durumu dikkatle takip ediyor. ONS altın, güne 2.625,73 TL seviyesinden işlem görerek başladı. Peki, 23 Aralık 2024 itibariyle gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, hangi seviyelerde işlem görmekte?