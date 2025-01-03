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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:13
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik 3 Ocak 2025 Cuma günü de sürüyor. Değer kazanmaya devam eden altın, yatırımcıların odağında yer alıyor. Alış ve satış işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarını yakından mercek altına aldı. ONS altın, güne 2.662,52 TL seviyesinden başlarken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik gibi altın türlerinin güncel fiyatları merak konusu. İşte 3 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son durum!