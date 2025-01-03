ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında son günlerde yukarı doğru bir ivme gözlemleniyor. Kapalıçarşı'dan alınan en son verilere göre, gram altın fiyatı 3.029,69 TL seviyelerine yükselirken, 22 ayar bilezik fiyatı ise 2.775,34 TL'den işlem görüyor. İşte, 3 Ocak 2025 Cuma güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı...