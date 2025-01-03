Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:13

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 3 Ocak 2025 Cuma günü de sürüyor. Değer kazanmaya devam eden altın, yatırımcıların odağında yer alıyor. Alış ve satış işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarını yakından mercek altına aldı. ONS altın, güne 2.662,52 TL seviyesinden başlarken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik gibi altın türlerinin güncel fiyatları merak konusu. İşte 3 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son durum!

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında son günlerde yukarı doğru bir ivme gözlemleniyor. Kapalıçarşı'dan alınan en son verilere göre, gram altın fiyatı 3.029,69 TL seviyelerine yükselirken, 22 ayar bilezik fiyatı ise 2.775,34 TL'den işlem görüyor. İşte, 3 Ocak 2025 Cuma güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.914,00

Satış: 5.030,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.029,69

Satış: 3.029,93

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.858,00

Satış: 10.060,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 3 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.655,00

Satış: 20.043,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

SON DAKİKA