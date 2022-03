Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle altın fiyatları son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Anlık rakamlar sürekli değişirken grafik hafta sonu merak ediliyor. Gram altın fiyatının 933 Liradan işlem görmesi piyasaları hareketlendirirken alım satım yapmak isteyenler canlı rakamları merak ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren 27 Mart 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlar