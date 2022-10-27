Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 15:04

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Fenerbahçe canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından yanıt arıyor. Geçen senenin Euroleague şampiyonuyla bu senenin en iyi çıkış yapan takımı Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Basket aşıkları bu sebeple Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusunu yöneltiyor. Tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes deplasmanında kazanmak için elinden geleni yapacak. THY Euroleague'un bu haftaki şüphesiz en önemli maçı, Türk derbisi olacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe hangi kanalda? İşte detaylar…

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko, Euroleague 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Türk basketboluna meraklı sporseverler, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Turnuvanın favori iki takımı, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı 28 Ekim 2022 Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı S Sport ekranlarında canlı olarak yayımlanacak.

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

İKİ TAKIM DA SON EUROLEAGUE MAÇLARINI KAZANDI

Fenerbahçe Beko THY Euroleague'de 4'te4 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor. Son maçında Valencia'yı 79 – 77'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Geçen senenin şampiyonu Anadolu Efes ise son maçında Berlin'i 78 -74 yenerek durumu 2 – 2'ye katılıyor.

SON DAKİKA