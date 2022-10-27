Haberler Yaşam Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 15:04

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Fenerbahçe canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından yanıt arıyor. Geçen senenin Euroleague şampiyonuyla bu senenin en iyi çıkış yapan takımı Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Basket aşıkları bu sebeple Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusunu yöneltiyor. Tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes deplasmanında kazanmak için elinden geleni yapacak. THY Euroleague'un bu haftaki şüphesiz en önemli maçı, Türk derbisi olacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe hangi kanalda? İşte detaylar…