TOKİ Ankara arsa kura sonuçları 6 Mart 2023: Ankara Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi yeniden başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara kurası 6 Mart Pazartesi bugün kaldığı yerden devam edecek. Yapılacak çekiliş ile beraber Ankara'nın Merkez ilçesinde 8.000 müstakil ve 5.423 müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Ankara TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…