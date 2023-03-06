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Haberler Yaşam TOKİ Ankara arsa kura sonuçları 6 Mart 2023: Ankara Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi
Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 11:41

TOKİ Ankara arsa kura sonuçları 6 Mart 2023: Ankara Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen İlk Evim Arsa kuraları tekrar çekilmeye başlandı. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri 6 Mart Pazartesi itibarıyla başladı. Böylece Ankara Merkez'de 5.423 müşterek ve 8.000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 6 Mart 2023 Ankara TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi yeniden başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara kurası 6 Mart Pazartesi bugün kaldığı yerden devam edecek. Yapılacak çekiliş ile beraber Ankara'nın Merkez ilçesinde 8.000 müstakil ve 5.423 müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Ankara TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa kura çekilişi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle durdurulmuştu.

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiği belirtilmişti.

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Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimlerinin 6 Mart 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri bugün itibari ile başladı. Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak.''

Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Ankara Merkez 5.423 müşterek arsa ve 8.000 müstakil arsa kuraları, 6 Mart 2023 Pazartesi günü bugün çekiliyor. Saat 10:00'da başlayan kuralar TOKİ stüdyolarında seyircisiz online olarak yayınlanıyor.

Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ ANKARA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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