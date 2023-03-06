TOKİ Ankara arsa kura sonuçları 6 Mart 2023: Ankara Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen İlk Evim Arsa kuraları tekrar çekilmeye başlandı. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri 6 Mart Pazartesi itibarıyla başladı. Böylece Ankara Merkez'de 5.423 müşterek ve 8.000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 6 Mart 2023 Ankara TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...