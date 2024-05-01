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Ankara'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:34
Ankara'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı apartmanların giriş katlarını su bastı. Bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, Metro istasyonunu su basması nedeniyle de yolcuların yaşadığı zor anların görüntüsü ortaya çıktı.