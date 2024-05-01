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Haberler Yaşam Ankara'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:34

Ankara'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı apartmanların giriş katlarını su bastı. Bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, Metro istasyonunu su basması nedeniyle de yolcuların yaşadığı zor anların görüntüsü ortaya çıktı.

Ankara’yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı apartmanların giriş katlarını su bastı.

Ankara’yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada

Bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." dedi.

Eskişehir'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü, giriş katları su bastı | Video

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Ankara’yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada

Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı apartmanların giriş katlarını ise su bastı. İşte detaylar...

Ankara’yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada

CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Ankara’yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

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