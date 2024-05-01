Ankara’yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, giriş katları ve metroyu su bastı! O anlar kamerada

Bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." dedi.

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