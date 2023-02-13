ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTER?

Arama kurtarma ekipleri göçüklere ulaştıkları zaman ilk olarak bir değerlendirme yaparlar ve sonrasında hayatta kalanlara ulaşmaya çalışırken, destek görevlileri de bina hareketlerini izler ve her tür sese kulak kabartır.

Yaşam belirtisi olmayan binalarda arama kurtarma çalışmaları sonlandırılır.

Yapılan son açıklamaya göre; Afşin, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Soylu, "Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, onlarda da arama kurtarma yarın itibarıyla sona erecek. Göksun'da arama kurtarma bitti. Nurhak'ta 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Burada toplam 4 bin 895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile şu anda arama kurtarma sürmektedir." diye konuştu.

Deprem bölgeleri arasında yer alan Kilis ve Şanlıurfa'da AFAD tarafından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyurusu gelmişti. Diğer deprem bölgelerinden olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya gibi illerde ise çalışmalar devam ediyor.