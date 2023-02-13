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Haberler Yaşam Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? Kahramanmaraş deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları son durum!
Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 18:33

Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? Kahramanmaraş deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları son durum!

Kahramanmaraş depreminin 8. Gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan yüzyılın en büyük felaketinde halen göçük altından çıkacak bir nefes için ekipler seferber oluyor. Her mucize bir kez daha milletimize umut oluyor. Peki, Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? İşte depremin 8. Gününde arama kurtarma çalışmalarında son durum ve detaylar.

Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? Kahramanmaraş deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları son durum!

Kahramanmaraş'taki çifte felakette binlerce vatandaşımız göçük altında can verirken bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da göçük altından çıkacak bir nefes için binlerce görevli seferber oluyor. Depremin 8. Gününde tüm Türkiye gelecek güzel haberler için umut dolu bekleyişini sürdürürken "Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte arama kurtarma çalışmalarında son durum ve detaylar.

Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? Kahramanmaraş deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları son durum!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTER?

Arama kurtarma ekipleri göçüklere ulaştıkları zaman ilk olarak bir değerlendirme yaparlar ve sonrasında hayatta kalanlara ulaşmaya çalışırken, destek görevlileri de bina hareketlerini izler ve her tür sese kulak kabartır.

Yaşam belirtisi olmayan binalarda arama kurtarma çalışmaları sonlandırılır.

Yapılan son açıklamaya göre; Afşin, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Soylu, "Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, onlarda da arama kurtarma yarın itibarıyla sona erecek. Göksun'da arama kurtarma bitti. Nurhak'ta 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Burada toplam 4 bin 895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile şu anda arama kurtarma sürmektedir." diye konuştu.

Deprem bölgeleri arasında yer alan Kilis ve Şanlıurfa'da AFAD tarafından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyurusu gelmişti. Diğer deprem bölgelerinden olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya gibi illerde ise çalışmalar devam ediyor.

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Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? Kahramanmaraş deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları son durum!

BÖLGEDEN MUCİZE HABERLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Kahramanmaraş merkezli depremin 182. saatinde büyük bir mucize daha yaşandı. Hatay'da Kaan isimli bir çocuğumuz sağ çıkarıldı. Adıyaman'da ise 178. saatte Hivay sağ kurtarıldı. Yine Adıyaman'da baba-oğul enkaz altından sağ çıkarıldı. Kurtarma operasyonları kameralara böyle yansıdı...

Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? Kahramanmaraş deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları son durum!

Adıyaman'da Bozbey Apartmanı enkazından 178 sonra çıkartılan 6 yaşındaki Hivay, "Meyve suyu mu, çilekli süt mü" sorusuna "Çilekli süt, bir de poğaça" cevabını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medyasından, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" sözleriyle paylaştı. Ekipler, Hivay'ın 4 yaşındaki kardeşi Miray'ı da kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? Kahramanmaraş deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları son durum!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 177 saat sonra, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkazdan 26 yaşındaki Derya Akdoğan kurtarıldı.

Adıyaman'da baba-oğul enkaz altından 177. saatte sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde de depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir mucize gerçekleşti.

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