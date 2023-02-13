Kahramanmaraş depreminin 8. Gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan yüzyılın en büyük felaketinde halen göçük altından çıkacak bir nefes için ekipler seferber oluyor. Her mucize bir kez daha milletimize umut oluyor. Peki, Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde tamamlandı? İşte depremin 8. Gününde arama kurtarma çalışmalarında son durum ve detaylar.