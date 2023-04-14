Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan'dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:36

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan'dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?

Ara zam olacak mı araştırılmaya başlamıştı. Konuya dair beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. İşçi ve işveren asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmelerini takip ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine çıkması ve bayram ikramiyesinin 2 bin TL olması ardından asgari ücret 2023 zam oranı araştırılmaya başladı. Öte yandan emekli ve memur zammı için de enflasyon verisi birikiyor. Çalışanın gündeminde asgari ücrete temmuz zammı var mı, gelecek mi, ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Net ve brüt miktar hesaplanıyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 tahminleri…