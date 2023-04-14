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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan'dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:36

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan'dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?

Ara zam olacak mı araştırılmaya başlamıştı. Konuya dair beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. İşçi ve işveren asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmelerini takip ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine çıkması ve bayram ikramiyesinin 2 bin TL olması ardından asgari ücret 2023 zam oranı araştırılmaya başladı. Öte yandan emekli ve memur zammı için de enflasyon verisi birikiyor. Çalışanın gündeminde asgari ücrete temmuz zammı var mı, gelecek mi, ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Net ve brüt miktar hesaplanıyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 tahminleri…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan’dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?

Asgari ücrete zam ne zaman gelecek merak konusu. Konuyla ilgili çalışmalar Başkan Erdoğan'ın açıklaması ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yerini aldı. Araştırmalar Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları ile birlikte şekil alıyor. Asgari ücret zammı son dakika 2023 hesapları başladı. Öte yandan Ak Parti seçim beyannamesinde refah payı detayı da paylaşıldı. Peki, asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak? İşte, ara zam hakkında tüm merak edilenler…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan’dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan’dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan’dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara zam açıklaması Başkan Erdoğan’dan geldi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç lira?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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