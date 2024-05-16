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Ata Emre Akman’ın annesi o geceyi anlattı: Morgda son kez sarıldım ve…
Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
11:56
Ata Emre Akman’ın annesi o geceyi anlattı: Morgda son kez sarıldım ve…
Balıkesir'de motokurye Ata Emre Akman, eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. tarafından 25 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. Üniversite öğrencisi gencin annesi Zuhal Akman, o geceyi anlattı. Sözleri yürekleri yaktı: Morgda Ata'nın yanına çıkıp yattım, biraz sarıldık sonra…