Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragman heyecanı!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Mercan bebeklerini cinsiyetini öğreniyor. Gurme, Ateş Kuşları'nın tahmininin aksine köfteyi hayli övmüş ve dükkânda müşteri seli yaşanmasına sebep olmuştur. Umudun her geçen gün yükseldiği Gülayşe – Barbar kanadında tedavi masrafları kaygısı bir nebze daha azalır.