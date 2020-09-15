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Haberler Yaşam Ayrılık Sözleri 2023 - Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılıkla İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 15.09.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:29

Ayrılık Sözleri 2023 - Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılıkla İlgili Sözler

Bir süre beraberlik yaşadığınız ve değer verdiğiniz kişiyle bazı nedenlerden dolayı biten ilişkilerin ardından özellikle sosyal medya hesabından ruh halinizi yansıtabileceğiniz ayrılık sözleri gün içerisinde birçok kişinin araştırdığı konular arasında yerini alıyor. En derin duygular arasında bulunan ve yüz yıllardır şairlerin, yazarların bu duyguyu ifade edebilmek için kalemi eline aldığı kavram ile ilgili en duygusal en içten sözleri bir araya derledik. İşte Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılık Sözleri…

Ayrılık Sözleri 2023 - Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılıkla İlgili Sözler

Ayrılığın acısının konu alındığı hikayeler, sözler, şiirler ve şarkılar saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Yüzyıllar boyu şairler bu derin acının içlerinde yarattığı fırtınayı anlatabilmek için eline kalemi almış ve duygularını sayfalara dökmüştür. Şimdilerde ise bu duyguyla karşı karşıya kalan kişiler gün içerisinde özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşabilmek amacıyla en güzel ayrılık sözleri araştırması yapıyor. İşte En Duygusal, En İçten Ayrılık Sözleri…

2023 AYRILIK SÖZLERİ | Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılıkla İlgili Sözler

Sonra ne oluyor biliyor musun ?
Geçiyor.
Bir zamanlar uğruna dünyayı karşına alabileceğin insan, yabancılaşıyor sana..
Adım adım uzaklaşıyorsun..
Bir an geliyor bir şeyler kırılıyor içinde. Bir şeyler dökülüyor..

Ayrılık Sözleri 2023 - Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılıkla İlgili Sözler

Bir hoşçakala sığdırdı beni, yere göğe sığdıramadığım.

Öyle bi öldünki içimde, kıyamette bile dirilemeyeceksin.

Oyun bitti! Sevildiğini gördün, şimdi unutulduğunu izle.

Gidişin canımı yaksa da devam et çünkü yürüyüşüne hastayım.

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Ayrılık Sözleri 2023 - Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılıkla İlgili Sözler

Birini kaybetmek istiyorsanız onu çok sevin yeter.

Bir gün benden şikayet ettiğin ne varsa özleyeceksin.

Vazgeçersin bazen, sevmediğinden değil, yorulduğundan.

Ayrılık Sözleri 2023 - Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılıkla İlgili Sözler

Bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider.

Ayrılık dilinden ne olur sanki, sen gittin ellere ben de ölüme.

Ayrılık Sözleri 2023 - Duygusal, En İçten Ayrılık Hasreti ve Ayrılıkla İlgili Sözler

Elveda dercesine bakan gözlerine; Eyvallah dercesine çeker giderim.

Dokunamadığın birini özlüyorsan, özlediğin kalbine dokunmuş çoktan.

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