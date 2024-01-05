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Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
12:28
Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!
Kocaeli'de Ahmet Avcı ve kızı Ebru Avcı, komşuları tarafından defalarca kez bıçaklanarak katledildi. Kan donduran olayın yargılanmasına devam edildi. Olay gününe ait kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi. Baba ve kızın sokak ortasında can çekiştiği anlar tüyler ürpertti!