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Haberler Yaşam Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 12:28

Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!

Kocaeli'de Ahmet Avcı ve kızı Ebru Avcı, komşuları tarafından defalarca kez bıçaklanarak katledildi. Kan donduran olayın yargılanmasına devam edildi. Olay gününe ait kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi. Baba ve kızın sokak ortasında can çekiştiği anlar tüyler ürpertti!

DHA
Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!

Kan donduran olay, 15 Ağustos 2021'de Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile daha önce ses, rahatsızlık verme, binaya kamera sistemi kurulması gibi sebeplerle husumetli oldukları aynı apartmanda yaşayan komşuları Avcı ailesi arasında kavga çıktı. İki taraf, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden Ahmet Avcı, eşi Fatma Avcı ve kızı Ebru Avcı ile kardeşi Mustafa Avcı'yı binanın kapısını önünde defalarca bıçakladı.

Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!

Ahmet Avcı olay yerinde, 56 yerinden bıçaklanan kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti, eşi Fatma Avcı ve kardeşi Mustafa Avcı ise tedavileri sonrası taburcu oldu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Tülay ve Hakan Yiğit tutuklanırken, haklarında 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!

SAVUNMA YAPMADILAR!
Olayla ilgili 7'nci duruşma dün Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit, SEGBİS üzerinden katıldı. Anne ve oğlu daha önce savunma yaptıkları için herhangi bir savunma yapmadı. Duruşma evraklar incelendikten sonra eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!

VAHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI
Bu arada daha önceki aşamalarda soruşturma dosyasına eklenen, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine DHA ulaştı. Görüntülerde, yaşanan kavga anları ve Avcı ailesinin Tülay Yiğit ve oğlu Hakan Yiğit tarafından onlarca kez bıçaklandığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit'in ölen Ahmet Avcı ve Ebru Avcı'yı yerde hareketsiz yatmasına rağmen defalarca bıçakladıkları ve müdahale etmeye çalışan Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'yı da yaraladıkları anlar kaydedildi.

Baba ve kızı komşuları tarafından katledilmişti! Vahşet anlarının kamera görüntüsü çıktı!

Fatma Avcı'nın 'Yardım edin' diyerek çevredekilerden yardım isteyerek ağladığı anlar da kamera kaydına yansıdı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polisin de kısa sürede olay yerine gelmesi, hayatını kaybeden Ahmet Avcı'ya dakikalarca kalp masajı yapıldığı görüldü.

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