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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 26.04.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 18:38

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"26 Nisan vaka sayısı" bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. 2 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili veriler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden peş peşe yayınlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre 2 bin 604 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm veriler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 yıldan fazla süredir etkisini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden peş peşe duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka vefat, iyileşen sayılarının yer aldığı Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Nisan korona tablosu bilgileri "26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA | 26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Nisan vaka sayısı verileriyle birlikte bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

25 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 604

VEFAT SAYISI: 15

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 573

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

24 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 277

VEFAT SAYISI: 15

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 947

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

23 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 654

VEFAT SAYISI: 16

İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 524

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

22 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 898

VEFAT SAYISI: 15

İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 693

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