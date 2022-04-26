Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 26 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 26.04.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 18:38

"26 Nisan vaka sayısı" bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. 2 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili veriler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden peş peşe yayınlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre 2 bin 604 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm veriler.