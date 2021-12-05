Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 5 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 5 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

1 yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünya da etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen pandemiye ilişkin güncel korona son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 19 bin 357 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye korona verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.