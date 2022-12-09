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Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor
Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
18:40
Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un mart ayında yollarda olması beklenirken elektrikli şarj istasyonlarına da talep şimdiden arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlatıldığını belirterek kısa sürede çok fazla talep geldiğini belirtti.