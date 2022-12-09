Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor
Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:40

Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un mart ayında yollarda olması beklenirken elektrikli şarj istasyonlarına da talep şimdiden arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlatıldığını belirterek kısa sürede çok fazla talep geldiğini belirtti.

Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor

2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Togg hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor

"TOPLU KONUT ANLAYIŞINI TÜRKİYE'YE GETİREN İRADE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Başakşehir'de Başak ve Hilal Konutları ile ilk toplu konut anlayışını Türkiye'ye getiren irade Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiyemizin ve milletimizin zenginleşmesiyle birlikte gecekondu mahalleleri ve ardından çöküntü alanların yerlerini toplu konutlara ve vatandaşların daha iyi şartlarda yaşayacakları sitelere kavuştu" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor

"YEŞİL BİNA VE ENERJİ VERİMLİ YAPILARI ARTTIRMAK ARTIK HEPİMİZ İÇİN ZARURETTİR"

Kurum, "Çevreye saygılı, iklim dostu şehirler hedefimiz doğrultusunda çevreye ve iklime duyarlı güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık; 500 bin konutumuzu, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin işyerimizi ülkemize, milletimize kazandırıyoruz.

Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor

Bu konut projelerinin birçoğu adeta bir mahalle büyüklüğünde siteler olacak. Hem bu sosyal konutlarımızın hem de özel sektörümüzün ürettiği yapıların, iklim dostu ve enerji verimli olmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerimize uyuyorlar ve her gün bir yenisini ekliyoruz.

Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor

Özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, yeşil bina ve enerji verimli yapıları artırmak artık hepimiz için bir zarurettir" diye konuştu.

SON DAKİKA