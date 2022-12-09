Bakan Kurum rakam vererek duyurdu: Togg için talep yağıyor

Bu konut projelerinin birçoğu adeta bir mahalle büyüklüğünde siteler olacak. Hem bu sosyal konutlarımızın hem de özel sektörümüzün ürettiği yapıların, iklim dostu ve enerji verimli olmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerimize uyuyorlar ve her gün bir yenisini ekliyoruz.