Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu

Güncel olmayan verilere göre, İstanbul'da en çok sokak köpeği yaklaşık 18 bin ile Beykoz başı çekerken bunu 10 bin ile Arnavutköy, 7 bin 500 ile Maltepe, 6 bin 500 ile Çekmeköy takip ediyor. Adalar, Şişli, Fatih ve Esenler'de ise sokak köpeği sayısı binin altında. Sokak hayvanlarının sayısının bu denli çok olması, onlarca sorunu da beraberinde getiriyor.



