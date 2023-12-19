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Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu
Giriş Tarihi: 19.12.2023 06:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
06:55
Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu
İlköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması ve son günlerde farklı kentlerde giderek artan saldırılar, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Akademi, hukuk ve sağlık penceresinden konuya ışık tutan uzmanlar, İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde konunun detaylarını anlattı: Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve yerinde yaşamı sağlama...