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Haberler Yaşam Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu
Giriş Tarihi: 19.12.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 06:55

Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu

İlköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması ve son günlerde farklı kentlerde giderek artan saldırılar, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Akademi, hukuk ve sağlık penceresinden konuya ışık tutan uzmanlar, İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde konunun detaylarını anlattı: Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve yerinde yaşamı sağlama...

MUSTAFA BAKIRHAN
Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu

Ankara'da Tunahan Yılmaz'ın köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanması sonrasında sokak hayvanları yeniden gündeme oturdu. İstanbul'da tam sayısı bilinmemekle birlikte 162 bini kedi 128 bini de köpek olmak üzere 290 binin üzerinde sokak hayvanı bulunuyor.

Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu

Güncel olmayan verilere göre, İstanbul'da en çok sokak köpeği yaklaşık 18 bin ile Beykoz başı çekerken bunu 10 bin ile Arnavutköy, 7 bin 500 ile Maltepe, 6 bin 500 ile Çekmeköy takip ediyor. Adalar, Şişli, Fatih ve Esenler'de ise sokak köpeği sayısı binin altında. Sokak hayvanlarının sayısının bu denli çok olması, onlarca sorunu da beraberinde getiriyor.

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Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu

NEDEN SALDIRGANLAŞTILAR?

Düzensiz beslenme
Kısırlaştırmama
Yüksek doğum oranı
Aşıların yapıl(a)maması
Havaların soğuması
İnsan şiddeti
Terk edilme sonucu sokağa adaptasyon stresi

Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Büyük barınaklar yerine ilçe veya mahalle dispanserleri kurulmalı.
İdari para cezası artırılmalı, gerekirse hapis cezası getirilmeli.
Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve yerinde yaşama sağlanmalı.
Ekonomik külfeti olan barınak yerine kısırlaştırma kampanyası yapılmalı.
Yasadışı merdivenaltı cins hayvan üretimi sıkı takip edilmeli.
Çip sistemi daha da artırılmalı.

Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı! SABAH, sokak hayvanı sorununa mercek tuttu

HIZLA ARTAN SAYILAR ÖNLEM ALMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Sokaklarda yaşayan hayvanlar; vatandaşlar, hayvanseverler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından beslenirken hayvanların çoğu düzensiz ve dengesiz bir beslenmeye maruz kalıyor. Kısırlaştırılmayan, aşıları yapılmayan sokak hayvanları, havaların soğuması, beslenmedeki düzensizlik, zaman zaman vatandaşların uyguladıkları şiddet de eklenince saldırganlaşarak başta çocuklar olmak üzere insan yaşamı için tehlikeli hale geliyor.

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