Bekçi alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! PA 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Bu kapsamda ise adaylar son günlerde "Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularıyla gün içerisinde gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 1. Dönem alımlarına ilişkin başvurular 18 Ocak-3 Şubat tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Peki, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.