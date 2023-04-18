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Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! PA 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:49

Bekçi alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! PA 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Bu kapsamda ise adaylar son günlerde "Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularıyla gün içerisinde gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 1. Dönem alımlarına ilişkin başvurular 18 Ocak-3 Şubat tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Peki, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

Bekçi alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! PA 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. 2023/1. Dönem başvuruları 18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik başvuru işlemlerinin tamamlanması ardından gözler "Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Konuya dair kısa süre içerisinde beklenen son dakika açıklamasının gelmesi beklendiğinde araştırmalar da hız kazanmış durumda. İşte 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Bekçi alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! PA 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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Bekçi alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! PA 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak?

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bekçi alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! PA 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak?

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

Bekçi alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! PA 2023/1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak?

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

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