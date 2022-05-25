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Haberler Yaşam Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:17

Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022

EGM PA duyurularını yakından takip edenler bekçilik sınavı tarihi araştırmasına çıktı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının tarihi açıklanmıştı. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik duyurularda bulunuyor. Yazılı sınav tarihini paylaşan Polis Akademisi, geçtiğimiz günlerde bekçilik sınav giriş belgelerini yayımladı. Peki Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak, saat kaçta? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022

Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022

Bekçi alımına ilişkin detaylar netlik kazanırken bekçilik sınavı tarihi ile giriş belgesi gündeme geliyor. Çarşı ve Mahallelerde güvenliği sağlamak için görevlendirilecek olan adaylar Bekçi sınavı ne zaman, saat kaçta ve nerede sorusuna yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre; ön sağlık kontrolü aşamasında başarılı olanlar yazılı sınav aşamasına katılmaya hak kazanacaklar. Peki Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022

Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022

BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

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Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022

Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022
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