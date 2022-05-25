Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022

EGM PA duyurularını yakından takip edenler bekçilik sınavı tarihi araştırmasına çıktı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının tarihi açıklanmıştı. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik duyurularda bulunuyor. Yazılı sınav tarihini paylaşan Polis Akademisi, geçtiğimiz günlerde bekçilik sınav giriş belgelerini yayımladı. Peki Bekçilik sınavı ne zaman, nerede olacak, saat kaçta? EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi 2022