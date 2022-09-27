Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

ATV'nin heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ekran yolculuğu başladı. Yayınlanan tanıtımlarla izleyicide büyük merak uyandıran dizi, 20 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)