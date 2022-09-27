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Giriş Tarihi: 27.09.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 14:50

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

ATV'nin yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncularıyla izleyicisinden tam not aldı. Salı akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen yapımda bu hafta Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Heyecanlı sahneleriyle ilgi odağı olan diziyle ATV'de ilk kez karşılaşanlar Ben Bu Cihana Sığmazam konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerleri merak ediyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam ATV'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin hikayesi ise izleyicisini büyülüyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor. Dizide Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla) karakterini canlandırıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

ATV'nin heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ekran yolculuğu başladı. Yayınlanan tanıtımlarla izleyicide büyük merak uyandıran dizi, 20 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri, Binbir Gece Masallarının başkentinde gerçekleştirildi.

Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.

Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönen ekip çekimlere tüm hızıyla devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre),

Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KARAKTERLERİ

Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba, Dumrul, Orhan, Suna, Bekir, Kerim, Ömer Asaf, Besim, Gülendam Türk, Elmas, Ethem Marna

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?
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