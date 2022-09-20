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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleriyle dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 17:14

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleriyle dikkat çekti!

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle de merak uyandırıyor. Bu noktada izleyiciler, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes kesecek olan ''Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleri

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleriyle dikkat çekti!

ATV'nin yayınlanan tanıtımlarıyla dahi büyük ses getiren Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan dizi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'i buluşturan dizinin özellikle çekim yerleri merak ediliyor. Bu noktada izleyiciler, ''Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu…

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleriyle dikkat çekti!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

ATV'nin heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinin ekran yolculuğu başlıyor. Yayınlanan tanıtımlarla izleyicide büyük merak uyandıran dizi, 20 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleriyle dikkat çekti!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri, Binbir Gece Masallarının başkentinde gerçekleştirildi.

Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleriyle dikkat çekti!

Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönen ekip çekimlere tüm hızıyla devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleriyle dikkat çekti!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

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