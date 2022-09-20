Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleriyle dikkat çekti!

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle de merak uyandırıyor. Bu noktada izleyiciler, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes kesecek olan ''Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde? ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleri…