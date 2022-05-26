Haberler Yaşam BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

Giriş Tarihi: 26.05.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 07:54

BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika haberleri hemen hemen her gün gündemde yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 114,96 dolar seviyesinde. Bu noktada; "LPG, Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin indirimi var mı, akaryakıta zam geldi mi? İşte güncel ve yeni benzin fiyatları