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Haberler Yaşam BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 07:54

BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika haberleri hemen hemen her gün gündemde yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 114,96 dolar seviyesinde. Bu noktada; "LPG, Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin indirimi var mı, akaryakıta zam geldi mi? İşte güncel ve yeni benzin fiyatları

BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

26 Mayıs Çarşamba sabahı benzin fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstasyonlara girilmeden önce "26 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatı son rakamlar araştırma konusu olurken litre fiyatı da belirlenmişti. Peki 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin indirimi var mı, akaryakıta zam geldi mi?

BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 114,96 dolar seviyesinde.

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BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

BENZİN- AKARYAKIT SON DURUM GÜNCEL LİSTE! 26 Mayıs 2022 Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,03 TL

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