Haberler Yaşam Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

Giriş Tarihi: 26.04.2022 06:35 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 06:35

Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle benzin fiyatı son dakika gelişmeleri yeni günde de takip konusu oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dövizdeki değişikliklerle birlikte istasyonlara gitmeden önce vatandaşlar "26 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Brent petrolden etkilenen benzin ve motorin fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Peki 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı? İşte benzin fiyatları son gelişmeler