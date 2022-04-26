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Haberler Yaşam Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 06:35 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 06:35

Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle benzin fiyatı son dakika gelişmeleri yeni günde de takip konusu oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dövizdeki değişikliklerle birlikte istasyonlara gitmeden önce vatandaşlar "26 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Brent petrolden etkilenen benzin ve motorin fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Peki 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı? İşte benzin fiyatları son gelişmeler

Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

Anlık olarak takip edilen benzin fiyatları son dakika düşüş ve zam haberleri ile dikkat çekiyor. Brent petroldeki düşüş hali motorin ve benzin fiyatı indirim beklentisini güçleniyor. Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi. Güncel değişen rakamlar dolasıyla 26 Nisan 2022 benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi, sorusuna yanıt aranıyor. Peki 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel akaryakıt ve yeni benzin fiyatları

Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

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Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

BRENT DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Petrol piyasasında Çin'deki salgına ilişkin gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde temel belirleyici oldu. Talebin gerileyeceğine yönelik endişelerle ABD ham petrolü 100 doların altını gördü.

Brent petrol de yüzde 3'e varan düşüşle 104 doların altını gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 22,03 TL

Ankara'da 22,11 TL

İzmir'de 22,02 TL

Benzin fiyatı son durum: 26 Nisan 2022 Bugün Mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?
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