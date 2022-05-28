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Haberler Yaşam Beril Varol'un katili kim, neden öldürüldü? Beril Varol'un katili Yavuz Selim B. kimdir?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 12:33

Beril Varol'un katili kim, neden öldürüldü? Beril Varol'un katili Yavuz Selim B. kimdir?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle İTÜ doktora öğrencisi Beril Varol ve İTÜ araştırma görevlisi Ömer Akın; Varol'un eski sevgilisi Yavuz Selim Bektaş tarafından Şişli'de bir evde öldürüldü. Daha sonra intihar eden Beril Varol'un katili müzik videoları ile sosyal medyada tepki çekti. Bu noktada "Beril Varol'un katili kim, neden öldürüldü?" soruları yanıt arıyor. Varol ile çello ve keman çaldıkları videoları bulunan katilin ardında bir not bıraktığı öğrenildi. Peki, Beril Varol'un katili Yavuz Selim B. kimdir? İşte detaylar…

Beril Varol’un katili kim, neden öldürüldü? Beril Varol’un katili Yavuz Selim B. kimdir?

Tükiye'nin dört bir yanından tepkilere neden olan Ömer Akın ve Beril Varol cinayeti konusunda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre Beril Varol katili Yavuz Selim Bektaş hakkında daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı almıştı. Sosyal medyaya düşen müzik videoları ile oldukça merak edilen "Beril Varol'un katili kim, neden öldürüldü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Beril Varol'un katili Yavuz Selim B. kimdir? İşte detaylar…

Beril Varol’un katili kim, neden öldürüldü? Beril Varol’un katili Yavuz Selim B. kimdir?

BERİL VAROL'UN KATİLİ YAVUZ SELİM BEKTAŞ KİMDİR?

Beril Varol'un katili aynı zamanda İTÜ araştırma görevlisi Ömer Akın'ı da öldürerek intihar etti. Akın'ın ağabeyi, Yavuz Selim Bektaş'ın ya kapıda beklediğini ya da içeri zorla girdiğini düşündüklerini söyledi.

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Beril Varol’un katili kim, neden öldürüldü? Beril Varol’un katili Yavuz Selim B. kimdir?

Cinayeti işler işlemez kapıyı arkadan kilitleyen Yavuz Selim Bektaş hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Ömer Akın'ın ağabeyi kararın yakın zamanda bittiğini aktardı.

Beril Varol’un katili kim, neden öldürüldü? Beril Varol’un katili Yavuz Selim B. kimdir?

"Yapacağımı yaptım. Artık yaşamamın anlamı yok" şeklinde not bırakan 32 yaşındaki katil Yavuz Selim Bektaş çello hocalığı yapıyordu. Özel ders ilanları bulunan saldırgan cinayeti işledikten sonra intihar etti.

Beril Varol’un katili kim, neden öldürüldü? Beril Varol’un katili Yavuz Selim B. kimdir?

BERİL VAROL NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Yavuz Selim Bektaş (32), Beril Varol'un eski sevgilisiydi. Ancak zaten sorunlar yaşaması sebebiyle Varol, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı almıştı. Tehdit iddiasıyla polise başvuran Beril Varol, 6 aylık uzaklaştırma kararı ile rahatlamıştı.

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