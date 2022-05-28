Haberler Yaşam Beril Varol'un katili kim, neden öldürüldü? Beril Varol'un katili Yavuz Selim B. kimdir?

Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 12:33

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle İTÜ doktora öğrencisi Beril Varol ve İTÜ araştırma görevlisi Ömer Akın; Varol'un eski sevgilisi Yavuz Selim Bektaş tarafından Şişli'de bir evde öldürüldü. Daha sonra intihar eden Beril Varol'un katili müzik videoları ile sosyal medyada tepki çekti. Bu noktada "Beril Varol'un katili kim, neden öldürüldü?" soruları yanıt arıyor. Varol ile çello ve keman çaldıkları videoları bulunan katilin ardında bir not bıraktığı öğrenildi. Peki, Beril Varol'un katili Yavuz Selim B. kimdir? İşte detaylar…