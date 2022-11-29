Haberler Yaşam Beşiktaş Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe basket maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:43

Basketbol Süper Lig heyecanı devam ediyor. Parkede derbi yaşanıyor. Beşiktaş Fenerbahçe basket maçı için geri sayım başladı. Süper Lig ve Euroleague mücadelesinde oldukça iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ın evine konuk olacak. Beşiktaş Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Siyah beyazlılar evinde zorlu bir mücadele verecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, canlı yayın kanalı ve saati hakkında merak edilenler…