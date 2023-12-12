Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor

Yapılan çalışmalara göre, fazla kilolu olmak diyabet ve obeziteye neden oluyor ancak zayıf olmak her zaman sağlıklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Zayıfsanız ancak beslenme rutininizde sağlıklı besinler yoksa ve egzersizden uzak bir yaşantınız varsa birçok kronik hastalığa yakalanma riskiniz artıyor.