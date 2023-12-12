Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor

Bilimsel araştırmalar sonucu beyni günler içinde bitiren besinler ortaya çıktı! Yapılan çalışmalarda, bir grup insanın dört gün boyunca bazı besinleri kahvaltıda tüketmesi önerildi. Sonuç olarak, deneye katılan ve söylenen besinleri tüketen kişilerin dördüncü günün sonunda bilişsel fonksiyonları zayıfladı. Uzmanlar, bilişsel fonksiyonları zayıflatan, beyin kapasitesini etkileyen ve DNA hasarına neden olan bu besinlerin asla tüketilmemesini önerdi. peki, hangi besinler beyni 4 gün içinde bitiriyor? İşte tüketmeden önce bir daha düşünmeniz gereken, beyni bitiren besinler...