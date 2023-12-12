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Haberler Yaşam Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:41

Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor

Bilimsel araştırmalar sonucu beyni günler içinde bitiren besinler ortaya çıktı! Yapılan çalışmalarda, bir grup insanın dört gün boyunca bazı besinleri kahvaltıda tüketmesi önerildi. Sonuç olarak, deneye katılan ve söylenen besinleri tüketen kişilerin dördüncü günün sonunda bilişsel fonksiyonları zayıfladı. Uzmanlar, bilişsel fonksiyonları zayıflatan, beyin kapasitesini etkileyen ve DNA hasarına neden olan bu besinlerin asla tüketilmemesini önerdi. peki, hangi besinler beyni 4 gün içinde bitiriyor? İşte tüketmeden önce bir daha düşünmeniz gereken, beyni bitiren besinler...

Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan çalışma sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmaya göre, yağlı ve şekerli gıdaların tüketilmesiyle beyin 4 gün içinde eski yetisini kaybediyor.

Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor

Yapılan çalışmada, kahvaltıda bol yağlı ve şekerli besin içeren öğünü 4 gün boyunca tüketen katılımcılar detaylı bir şekilde incelendi. Katılımcıların dördüncü gün sonunda, bilişsel fonksiyonlarında yavaşlama görüldü.

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Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor

Oxford Üniversitesi'nde yapılan başka bir çalışmada ise, fazla miktarda yağ ve şeker içeren besinlerin tüketen kişilerin 5 gün içerisinde dikkat ve hafıza sorunlarında bozulma meydana geldi.

Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor

Yapılan çalışmalara göre, fazla kilolu olmak diyabet ve obeziteye neden oluyor ancak zayıf olmak her zaman sağlıklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Zayıfsanız ancak beslenme rutininizde sağlıklı besinler yoksa ve egzersizden uzak bir yaşantınız varsa birçok kronik hastalığa yakalanma riskiniz artıyor.

Beyni 4 gün içinde bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleri erimeye başlıyor

Eatthis.com, insan sağlığına zarar veren 30 besini açıkladı. 30 besinin içerisinde vücuda zarar veren maddelerin neler olduğu da paylaşıldı.

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