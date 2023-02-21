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Haberler Yaşam Bingöl’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Naci Görür uyardı! Bingöl’de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 15:48

Bingöl’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Naci Görür uyardı! Bingöl’de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası uzmanlar bir dahaki deprem nerede olacak sorusuna yanıt verirken, yanıtlar arasında İstanbul, Adana ve Hatay'ın yanında Bingöl de yer alıyordu. Bu noktada vatandaşlar, "Bingöl'de deprem ne zaman olacak, Bingöl'de deprem bekleniyor mu?" sorularını yanıt arıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Bingöl risk haritasına bakıldığında deprem olası gözüküyor. Prof. Dr. Naci Görür Bingöl depremi tehlikesinin de altını çizdi.

Bingöl’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Naci Görür uyardı! Bingöl’de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

Bingöl'de deprem bekleniyor mu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak sorusu yanıt arıyor. Doğu Anadolu Fay hattı içerisindeki enerjinin çoğunu boşaltırken, birkaç ilde tehlike daha büyük boyuta ulaşmış durumda. Naci Görür yaşanan depremlerden sonra Bingöl için tehlikeyi tekrardan dile getirdi.

Bingöl’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Naci Görür uyardı! Bingöl’de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

NACİ GÖRÜR HATAY'A DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Görür, önceki açıklamalarında Hatay'a dikkat çekerek, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım" demişti.

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Bingöl’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Naci Görür uyardı! Bingöl’de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

BİNGÖL HARİCİ DOĞU ANADOLU FAY HATTI ENERJİSİNİ BOŞALTTI!

Naci Görür yaptığı açıklamada Doğu Anadolu Fay Hattı yaşanan depremler sonrası enerjisini boşalttığını dile getirirken, enerjinin sadece Bingöl'de kaldığını bildirdi. Açıklamalar şöyle:

Bingöl’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Naci Görür uyardı! Bingöl’de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

"Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana'da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana'da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova'da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak."

Bingöl’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Naci Görür uyardı! Bingöl’de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

ENDİŞE EDİLEN NOKTA BİNGÖL!

Naci Görür, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi.

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