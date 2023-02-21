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Giriş Tarihi: 21.02.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 15:48

Bingöl’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Naci Görür uyardı! Bingöl’de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası uzmanlar bir dahaki deprem nerede olacak sorusuna yanıt verirken, yanıtlar arasında İstanbul, Adana ve Hatay'ın yanında Bingöl de yer alıyordu. Bu noktada vatandaşlar, "Bingöl'de deprem ne zaman olacak, Bingöl'de deprem bekleniyor mu?" sorularını yanıt arıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Bingöl risk haritasına bakıldığında deprem olası gözüküyor. Prof. Dr. Naci Görür Bingöl depremi tehlikesinin de altını çizdi.