HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs hastaneler açık mı araştırılıyor. Dini ve milli bayramlar kapsamında değerlendirilen resmi tatil günlerinde hangi kurum ve kuruluşların kapalı olduğuna yönelik araştırmalar hız kazanmış durumda. Sağlık hizmeti almak isteyenler Bakanlık özelindeki açıklamaları takip ediyor. Peki, 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? İşte, detaylar…