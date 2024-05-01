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Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 09:57

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs hastaneler açık mı kapalı mı sorusu tedavi ve muayene amacıyla sağlık kurumlarına başvuranların gündeminde. Resmi tatil olan İşçi Bayramı sebebiyle araştırılan soruya dair bilgilere arama motorlarınadan erişilebiliyor. Peki; 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte, hastane çalışma saatleri...

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

1 Mayıs hastaneler açık mı araştırılıyor. Dini ve milli bayramlar kapsamında değerlendirilen resmi tatil günlerinde hangi kurum ve kuruluşların kapalı olduğuna yönelik araştırmalar hız kazanmış durumda. Sağlık hizmeti almak isteyenler Bakanlık özelindeki açıklamaları takip ediyor. Peki, 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? İşte, detaylar…

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerde poliklinikler 1 Mayıs Çarşamba günü hizmet vermeyecek.

Ancak acil servisler 7/24 hazır bulunacak.

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HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatilde eczaneler için de nöbetçi sistemin uygulanması bekleniyor. Nöbetçi eczaneler Sağlık Bakanlığı e-devlet sisteminden sorgulanabiliyor.

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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