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HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
09:57
HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?
1 Mayıs hastaneler açık mı kapalı mı sorusu tedavi ve muayene amacıyla sağlık kurumlarına başvuranların gündeminde. Resmi tatil olan İşçi Bayramı sebebiyle araştırılan soruya dair bilgilere arama motorlarınadan erişilebiliyor. Peki; 1 Mayıs hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte, hastane çalışma saatleri...