Bursa’da darp edilen kadından şok iddialar: Zorla arka koltuğa bindirdi!

'İŞLETME MÜDÜRÜ GÖTÜRMEMİ İSTEDİ'



Cezaevinde koronavirüse yakalanan Emre Özer'in katılamadığı duruşmada ifade veren Ozan B., eğlence merkezinde bahşiş karşılığında çalıştığını belirterek "Olay akşamı, işletme müdürü daha önceden tanımadığım Emre Özer ile Burcu Can Eşmen'i istedikleri yere götürmemi söyledi. Bu kişiler, araca binerken ve bindikten sonra tartışıyorlardı. Yolculuk sırasında Burcu Can Eşmen araçtan inmek istedi. Otomobile zarar vermemesi için aracı durdurup, Burcu'nun açtığı kapıyı kapattım. Yola devam ettim. Bir süre sonra da Burcu bağırdığı için aracı durdurdum. Sonrasında korkup ayrıldım" dedi.