Bursa’da darp edilen kadından şok iddialar: Zorla arka koltuğa bindirdi!

'TANIMADIĞIM İNSANLAR BANA YARDIM ETTİ'

Mahkemede söz alan Burcu Can Eşmen ise önceki ifadelerini tekrarlayıp "Eski arkadaşım olan Emre, bana şiddet uyguladığı için ayrıldık. Hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdım. Olay gecesi kız arkadaşımla eğlenmeye gittik. Bu sırada Emre gelip, bana hakaretler savurdu. Sözlü ve fiziksel olarak rahatsızlık verdi. Uzak durmasını istedim, kalçamı sıkarak beni darbetti. Kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum. Emre, beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi. İsmini bilmediğim kişi, şoför mahalline geçerek aracı hareket ettirdi. Emre bana şiddet uygulamaya başladı, darbetti. Şoför koltuğunda oturan kişi 'abla, kusura bakma, benimki ekmek parası' dedi. İzmir yolunda arabadan inmek istediğimde şoför, arabayı yavaşlatıp, sağ tarafa çekip aşağıya indi ve kapıyı kapattı. Bir kez daha kapıya açmak istediğimde Emre göğsüme oturarak beni engelledi. Araç, kırmızı ışıklarda durunca bağırıp, yardım istedim. Tanımadığım insanlar sesimi duyup bize gelince korkup kaçtılar" diye konuştu.



