Haberler
Yaşam
Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:07
Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Öte yandan kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.