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Haberler Yaşam Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:07

Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Öte yandan kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı

Bursa'daki kaza, geçtiğimiz önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Ramadan K.'ya çarptı. Hafriyat kamyonunun çarpması sonrasında tekerleklerin altında kalan Ramadan K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramadan K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ramadan K.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı

Kaza anında olay yerinde bulunan Muhammet Özer, "Dün kaza saatlerinde dükkanımın kapısının önünde arkadaşım ile sohbet ediyordum. Karşıdan karşıya geçiyordu abimiz, bir anda hafriyat kamyonunun altında kaldı.

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