Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi

Bursa'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Hanlar Bölgesi kentin kültür turizminde önemli yer tutuyor. Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, 7 asırlık tarihiyle kentin en hareketli ticaret merkezi konumunda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 29.11.2019
14:40
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