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  • Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi

'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik:

'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen kentin kültür turizminde önemli yer tutuyor. Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, 7 asırlık tarihiyle kentin en hareketli ticaret merkezi konumunda bulunuyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:40
Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi
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Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi
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Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi
Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi
Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi
Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi
Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Hanlar Bölgesi
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