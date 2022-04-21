Haberler Yaşam Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 14:53

Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?

Başrollerinde birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Camdaki Kız dizisinde Feride rolüne hayat veren Nur Sürer'in yapımdan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Milyonları bezdiren o karakterin yapıma kısa süre sonra veda edileceği konuşulurken öte yandan "Camdaki Kız Feride ölecek mi, Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?" soruları dizinin izleyenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Bir kitaptan uyarlama olan bu dizideki karakter iddialara göre; 2 bölüm sonra yapıma veda edecek. Peki, Camdaki Kız Feride ölecek mi, Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman? İşte tüm detaylar...