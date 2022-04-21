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Haberler Yaşam Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 14:53

Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?

Başrollerinde birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Camdaki Kız dizisinde Feride rolüne hayat veren Nur Sürer'in yapımdan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Milyonları bezdiren o karakterin yapıma kısa süre sonra veda edileceği konuşulurken öte yandan "Camdaki Kız Feride ölecek mi, Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?" soruları dizinin izleyenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Bir kitaptan uyarlama olan bu dizideki karakter iddialara göre; 2 bölüm sonra yapıma veda edecek. Peki, Camdaki Kız Feride ölecek mi, Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman? İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?

Camdaki Kız dizisinde Feride karakterinin yapımdan ayrılacağı konuşuluyor. Son bölümlerde Nalan ve Hayri arasındaki aşk giderek alevlenirken bu haftaki fragmanda ikili arasındaki yakınlığı Sedat da öğrenecektir. Öte yandan diziyle ilgili iddialarla birlikte "Camdaki Kız Feride ölecek mi, Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin izleyenleri Nalan'ı bir türlü rahat bırakmayan anne Feride'nin yapıma veda edeceği tarih için adeta geri sayımda. Peki, Camdaki Kız dizisinden Nur Sürer ayrılacak mı, çıkacak mı? İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?

FERİDE ÖLECEK Mİ?

Feride, geçtiğimiz bölümlerde vasiyetini kaleme almıştı. Ancak Feride'nin ölüm ölmediği, dizideki akıbetine yönelik henüz bir detay bulunmuyor.

Ekrana uyarlandığı kitapta ise Feride'nin hayatına son verdiği okuyucular tarafından öne sürülüyor.

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Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?

NUR SÜRER KİMDİR?

Sürer, 1954 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenli olan oyuncu, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı.

Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılacak mı, ne zaman?

İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.
Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırdı.

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