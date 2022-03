Francesca Chillemi ile Can Yaman araştırma konusu haline geldi. Can Yaman, geçtiğimiz yıl evlilik hazırlığı yaptığı spiker Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. "Can Yaman yeni sevgilisi Francesca Chillemi kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi için İtalya'da bulunan Can Yaman yeni sevgilisine olan aşkını "Güneş gibi güzel" sözleriyle anlatıyor.