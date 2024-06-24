Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:35
CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının odağında yerini aldı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 24 Haziran canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 2.453 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 24 Haziran 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…