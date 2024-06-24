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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:35

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının odağında yerini aldı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 24 Haziran canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 2.453 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 24 Haziran 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın, haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden kişiler 24 Haziran altın fiyatları alış-satış tablosuna odaklandı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 24 Haziran Pazartesi tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.453,58

SATIŞ(TL) 2.454,01

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CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.027,00
SATIŞ(TL) 4.096,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.513,00

SATIŞ(TL) 16.762,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.323,01
SATIŞ(USD) 2.323,41

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