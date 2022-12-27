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Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 06:38

Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları Kapalıçarşı verileri ile gündemdeki yerini aldı. Son artışı ardından yüksek seyrini koruyan grafik yeşil renkte ilerlemeye devam ediyor. FED faiz kararı gibi birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile yanıt aramaya başladı. Haftanın ikinci işlem gününde çeyrek altın ve gram altın yüksek seviyesini koruyor. Peki, 27 Aralık Salı günü bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı grafik...

Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Çeyrek altın ve gram altın grafik üzerinde son dönemdeki yüksek seyrini sürdürüyor. TCMB Merkez Bankası kararı, FED faiz kararı ve yaşanan diplomatik gelişmelerden ile hareketlilik yaşayan altın fiyatları alış satış rakamları ile araştırılıyor. Yeni haftaya yüksek başlayan grafik yukarı yönlü hareketini koruyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 27 Aralık canlı altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 27 ARALIK 2022

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.342,00

SATIŞ: 7.396,00

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Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 7.139,00

SATIŞ: 7.209,00

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Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.556,00

SATIŞ: 3.621,00

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Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.285,00

SATIŞ: 7.395,00

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