Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 06:38

Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2022: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları Kapalıçarşı verileri ile gündemdeki yerini aldı. Son artışı ardından yüksek seyrini koruyan grafik yeşil renkte ilerlemeye devam ediyor. FED faiz kararı gibi birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile yanıt aramaya başladı. Haftanın ikinci işlem gününde çeyrek altın ve gram altın yüksek seviyesini koruyor. Peki, 27 Aralık Salı günü bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı grafik...