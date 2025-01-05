CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik yeni yılda da etkisini sürdürüyor. 2025 yılına yükselişle başlayan sarı metal düşüşe geçerken 5 Ocak altın fiyatları yatırımcıların ve alıcıların yakın takibine girmiş vaziyette. Peki, bugün tam, yarım, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış grafiği...