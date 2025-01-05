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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
09:37
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 5 Ocak 2025 Pazar günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Yeni yılın başlangıcında hızla yükselen altın fiyatları, son günlerde hızlı düşüşe geçti. Hafta başında 3032 TL'ye yükselen gram altın bugün 3000 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 4945 TL'ye geriledi. Bu kapsamda gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerdeki canlı alış-satış rakamları yatırımcının odağında. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?