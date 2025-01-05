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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:37

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 5 Ocak 2025 Pazar günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Yeni yılın başlangıcında hızla yükselen altın fiyatları, son günlerde hızlı düşüşe geçti. Hafta başında 3032 TL'ye yükselen gram altın bugün 3000 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 4945 TL'ye geriledi. Bu kapsamda gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerdeki canlı alış-satış rakamları yatırımcının odağında. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik yeni yılda da etkisini sürdürüyor. 2025 yılına yükselişle başlayan sarı metal düşüşe geçerken 5 Ocak altın fiyatları yatırımcıların ve alıcıların yakın takibine girmiş vaziyette. Peki, bugün tam, yarım, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış grafiği...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.000,38

SATIŞ(TL) 3.000,80

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.945,00

SATIŞ(TL) 4.988,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.146,00

SATIŞ(TL) 20.450,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.638,13

SATIŞ(USD) 2.638,50

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