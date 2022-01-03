Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 03.01.2022 23:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 23:30

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama

Bu akşamın Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekilişlerin ilki bugün 21:30'da tamamlandı. Haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiye sahiplerini bulurken kazandıran rakamlar araştırılıyor. İşte Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı ile bugünün kazandıran numaraları!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama

111 milyon 652 bin 292 TL kazandıran Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen çekilişte 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. 3 Ocak Pazartesi çekilişinin talihli numaraları saat 21:30'da belli oldu. İşte Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları için MPİ bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama

3 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi akşamı saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama

İşte 3 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaralar;

25-36-45-57-70-87 Joker-86 SüperStar-46

Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 111.969.113,27 TL devretti.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgulama

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

SON DAKİKA