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Çocuğu Down sendromlu doğan aile davayı kazandı: Hastane 21 milyon TL tazminat ödeyecek!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
21:33
Çocuğu Down sendromlu doğan aile davayı kazandı: Hastane 21 milyon TL tazminat ödeyecek!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel hastanede hamilelik sürecinde kontrollerini yaptıran Serpil Güral (40), 2016 yılında hastanede doğum yaptı. Bebeğinin doğumunun ardından yapılan topuk kanı taramasında Down sendromlu olduğunu öğrenen aile, doğum öncesi süreçte hastanenin ve doktorun ihmali olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kocaeli 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde 8 yıl süren davada, mahkeme, Güral çiftine toplamda 21 milyon 289 bin TL ödenmesine hükmetti. Mahkemenin kararıyla ilgili konuşan baba Faruk Güral, "Ben bu davayı Down sendromlu olduğu için değil çocuğumun hakkı olduğu için açtım ve neticesinde iyi sonuçlandı. Tüm ailelere de haklarını araması için emsal olmaktan gurur duyuyorum" dedi.