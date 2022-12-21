Çöp Adam 4. bölüm full HD izle | Peri mahzenden çıkıyor! Star TV ile Çöp Adam son bölüm izle tek parça

Star TV ekranlarının gerçek hikayeden uyarlanan yeni dizisi Çöp Adam son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin 21 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Peri'yi mutlu edecek bir sürpriz yapmak isteyen Tamer, onu mahzenden çıkarıp Ayvalık'a götürür. Berrin ise Tamer'in aniden ortadan kaybolmasıyla çılgına döner ve yalıyı birbirine katar. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam 4. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle 21 Aralık 2022 tarihli Çöp Adam 4. bölüm izle ekranı…