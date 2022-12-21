Çöp Adam 4. bölüm full HD izle | Peri mahzenden çıkıyor! Star TV ile Çöp Adam son bölüm izle tek parça

ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM ÖZETİ

Peri'nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına erişen Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak ister. Mahzende daldığı uykudan Ayvalık'ta uyanan Peri şaşkındır.