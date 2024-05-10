Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİ 2024: Dualı, farklı, yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 10.05.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 06:31

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİ 2024: Dualı, farklı, yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları için o mübarek gün sonunda geldi. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda paylaşılıyor. Mübarek günün geldiğini haber vermek isteyenler sevdiklerine mesajlar gönderiyor. İşte 10 Mayıs 2024 resimli, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve sözleri…

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİ 2024: Dualı, farklı, yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Hayırlı Cuma sözleri paylaşılmaya başladı. Cuma gününün maneviyatından faydalanmak isteyenler camilerin yolunu tutarken bu özel günün anlam ve önemini sevdikleriyle paylaşmak ve Allah'ın takdirini kazanmak istiyor. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİ 2024: Dualı, farklı, yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

10 Mayıs Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİ 2024: Dualı, farklı, yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

EN YENİ CUMA KUTLAMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİ 2024: Dualı, farklı, yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİ 2024: Dualı, farklı, yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

SON DAKİKA