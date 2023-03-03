CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ GALERİSİ ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder! Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

Hayırlı Cumalar resmi ve fotoğrafları ile sevdiklerine hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları göndermek isteyenler araştırmalara başladı. Camide namazlar eda edilirken İslam alemi de Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden uzun ve kısa Cuma mesajı ve sözleri göndererek Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu özel günü kutluyor. Eş, dost ve akrabaya "Cumanız Mübarek Olsun" demek isteyenler Cuma mesajları 2023 yeni resimli ve yazılı seçenekleri değerlendiriyor. İşte, en güzel dini sözler ile Cuma kutlama mesajları…