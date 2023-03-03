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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ GALERİSİ ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder! Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 07:48

CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ GALERİSİ ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder! Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

Hayırlı Cumalar resmi ve fotoğrafları ile sevdiklerine hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları göndermek isteyenler araştırmalara başladı. Camide namazlar eda edilirken İslam alemi de Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden uzun ve kısa Cuma mesajı ve sözleri göndererek Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu özel günü kutluyor. Eş, dost ve akrabaya "Cumanız Mübarek Olsun" demek isteyenler Cuma mesajları 2023 yeni resimli ve yazılı seçenekleri değerlendiriyor. İşte, en güzel dini sözler ile Cuma kutlama mesajları

CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ GALERİSİ ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder! Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle araştırılıyor. Yaşanan deprem felaketi ardından "Müslümanlar Birbirinin Umududur" başlıklı hutbe ile camilerde namazları için toplanacak Müslümanlar İslam alemi tarafından bayram olarak görülen bu özel günde dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı galerisi için araştırmalara başladı. İbadetle dolu geçirilmesinin yanı sıra eş, dost ve akrabanın birbirlerine iyi dileklerde bulunduğu ve dua ettiği bu özel günde en güzel Cuma mesajları ve sözleri 2023 için derlendi. İşte, 3 Mart Cuma gecesi mesajları ile Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ GALERİSİ ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder! Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

CUMA KUTLAMA MESAJLARI DERLENDİ!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ GALERİSİ ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder! Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ GALERİSİ ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder! Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ GALERİSİ ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder! Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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