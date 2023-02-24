CUMA GECESİ MESAJLARI VE DİNİ SÖZLER 2023 | Hayırlı Cumalar görselleri ile ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Hayırlı Cumalar görselleri ile hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajı araştırmaları başladı. İslam alemi için bayram niteliğinde olan bu özel günde camiler dolarken sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" demek isteyen Müslümanlar Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden mesajlarını göndermeye başladı. Dini sözler ve en güzel, kısa, uzun, anlamlı Cuma mesajları 2023 derlemesi yapıldı. İbadetle dolu geçirilecek bugünde eş, dost ve akrabaya iyi dualar sunulacak. Cuma mesajları 2023 yeni resimli ve yazılı seçenekleriyle sabah.com.tr'de!