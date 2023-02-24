Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CUMA GECESİ MESAJLARI VE DİNİ SÖZLER 2023 | Hayırlı Cumalar görselleri ile ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:02

CUMA GECESİ MESAJLARI VE DİNİ SÖZLER 2023 | Hayırlı Cumalar görselleri ile ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Hayırlı Cumalar görselleri ile hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajı araştırmaları başladı. İslam alemi için bayram niteliğinde olan bu özel günde camiler dolarken sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" demek isteyen Müslümanlar Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden mesajlarını göndermeye başladı. Dini sözler ve en güzel, kısa, uzun, anlamlı Cuma mesajları 2023 derlemesi yapıldı. İbadetle dolu geçirilecek bugünde eş, dost ve akrabaya iyi dualar sunulacak. Cuma mesajları 2023 yeni resimli ve yazılı seçenekleriyle sabah.com.tr'de!

CUMA GECESİ MESAJLARI VE DİNİ SÖZLER 2023 | Hayırlı Cumalar görselleri ile ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Cuma mesajları resimli seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. 'Kardeşlik, Dayanışma ve Dua Vakti' konusuyla okunacak hutbeyle birlikte İslam alemi camilerde toplanacak. Öte yandan Müslümanlar en güzel Cuma mesajı için de araştırmalara başladı. Bayram havasında geçirilen bu özel gün için ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve sözleri resimli galerisi derlendi. 24 Şubat Cuma gecesi mesajları ile Hayırlı Cumalar!

CUMA GECESİ MESAJLARI VE DİNİ SÖZLER 2023 | Hayırlı Cumalar görselleri ile ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

CUMA AKŞAMI MESAJLARI YAYINDA!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA GECESİ MESAJLARI VE DİNİ SÖZLER 2023 | Hayırlı Cumalar görselleri ile ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA GECESİ MESAJLARI VE DİNİ SÖZLER 2023 | Hayırlı Cumalar görselleri ile ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

CUMA GECESİ MESAJLARI VE DİNİ SÖZLER 2023 | Hayırlı Cumalar görselleri ile ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları resimli seçenekleriyle yayında!

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

SON DAKİKA