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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023 | Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!
Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:16

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023 | Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!

Hayırlı Cumalar görselleri ile sevdiklerine hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları iletmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu mübarek günde camiler dolup taşarken eşe, dosta, akrabaya "Cumanız Mübarek Olsun" dilemek isteyenler kısa, uzun, anlamlı, en güzel Cuma mesajı ve sözleri paylaşımlarına başladı. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden gönderilebilecek Cuma mesajları 2023 yeni resimli ve yazılı seçenekleri ile öne çıkıyor. İşte, sabah.com.tr en güzel dini sözler ile Cuma kutlama mesajları seçeneklerini sizler için derledi!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023 | Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!

Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. İslam aleminin bayramı olarak kabul gören bu özel günde camilere akın eden müminlere "Müslümanlar Birbirinin Umududur" konulu hutbe ile güven ve huzur vurgusu yapılacak. Öte yandan sevdiklerinin mübarek gününü kutlamak isteyenler ise dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı galerisi için arama motorlarına yönelmiş durumda. İbadetlerle dolu geçirilen, maneviyatın güçlendiği ve huzurun hakim olduğu bu özel günde en güzel Cuma mesajları ve sözleri sizler için derlendi. İşte, 10 Mart Cuma gecesi mesajları ile Hayırlı Cumalar fotoğrafları sabah.com.tr'de!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023 | Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!

EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI YAYINDA!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023 | Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023 | Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023 | Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

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