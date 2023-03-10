CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023 | Ayetli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder paylaş!

Hayırlı Cumalar görselleri ile sevdiklerine hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları iletmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu mübarek günde camiler dolup taşarken eşe, dosta, akrabaya "Cumanız Mübarek Olsun" dilemek isteyenler kısa, uzun, anlamlı, en güzel Cuma mesajı ve sözleri paylaşımlarına başladı. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden gönderilebilecek Cuma mesajları 2023 yeni resimli ve yazılı seçenekleri ile öne çıkıyor. İşte, sabah.com.tr en güzel dini sözler ile Cuma kutlama mesajları seçeneklerini sizler için derledi!